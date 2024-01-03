В Киеве снова возросло количество пострадавших в результате вчерашней атаки

"По состоянию на 13:00 3 января 2024 года уже 54 человека пострадали, 2 погибли. У большинства пострадавших - минно-взрывные травмы", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, сегодня утром ГСЧС сообщила, что в Киеве количество пострадавших возросло до 50. Спасатели спасли 57 человек.

Массированный обстрел Украины 2 января

Вчера российские оккупанты повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили вчера 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество ракет. В Соломенском районе столицы в результате атаки была повреждена многоэтажка.