Ракетная атака на Киев 2 января: количество пострадавших возросло до 50 человек
Количество пострадавших в результате массированной ракетной атаки россиян на Киев 2 января возросло до 50 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщается, к утру 3 января в столице ликвидировано возгорание складских помещений в Подольском районе, общая площадь которых составила 5000 кв. м. Продолжаются работы по разборке и проливке конструкций.
В результате вражеской ракетной атаки пострадали жилые дома, склады, частные автомобили и автосалоны в Соломенском, Святошинском, Печерском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах столицы.
Всего в Киеве пострадали 50 человек, еще двое погибли. Спасены 57, на свежий воздух выведено 134 человека.
Массированный удар по Киеву 2 января
Напомним, российские оккупанты вчера, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".
Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракет. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.
Подробнее о последствиях удара - в материале РБК-Украина.
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