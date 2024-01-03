ua en ru
Ср, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетная атака на Киев 2 января: количество пострадавших возросло до 50 человек

Киев, Среда 03 января 2024 10:48
UA EN RU
Ракетная атака на Киев 2 января: количество пострадавших возросло до 50 человек Фото: количество пострадавших из-за ракетки атаки на Киев возросло до 50 человек (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Татьяна Степанова

Количество пострадавших в результате массированной ракетной атаки россиян на Киев 2 января возросло до 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, к утру 3 января в столице ликвидировано возгорание складских помещений в Подольском районе, общая площадь которых составила 5000 кв. м. Продолжаются работы по разборке и проливке конструкций.

В результате вражеской ракетной атаки пострадали жилые дома, склады, частные автомобили и автосалоны в Соломенском, Святошинском, Печерском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах столицы.

Всего в Киеве пострадали 50 человек, еще двое погибли. Спасены 57, на свежий воздух выведено 134 человека.

Массированный удар по Киеву 2 января

Напомним, российские оккупанты вчера, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракет. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Подробнее о последствиях удара - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ГСЧС ракетна атака Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвинулись в районе Вербового, россияне покинули некоторые позиции, - Генштаб
ВСУ продвинулись в районе Вербового, россияне покинули некоторые позиции, - Генштаб
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году