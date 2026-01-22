ua en ru
В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы дронов

Киев, Четверг 22 января 2026 13:18
В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы дронов Фото: в Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве днем 22 января объявили воздушную тревогу. Российские войска запустили на столицу ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА, Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сообщили в КГВА.

В то же время в Воздушных силах предупредили о движении вражеских дронов в направлении Вышгорода Киевской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:18

В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы дронов

Обновлено 13:59

В Киеве отбой воздушной тревоги.

Обстрелы Киева и области

Напомним, в последнее время российские войска значительно усилили удары по энергетической и критической инфраструктуре Киева и Киевской области.

В частности, в ночь на 20 января россияне осуществили масштабный обстрел Украины, сосредоточив основной удар на Киеве и области. Для атаки были использованы баллистические ракеты и ударные беспилотники.

В течение ночи враг запустил сотни дронов и ракет различных типов, среди которых - "Циркон", С-300 и "Искандер". Больше всего пострадала Киевская область.

В результате обстрела в столице без тепла остались 5 635 многоэтажных домов, а на всем левобережье города было прекращено водоснабжение. Также известно об одной пострадавшей женщине в Днепровском районе, которую госпитализировали.

Во время ночной атаки ударам подверглась и Киевская область. В результате обстрела погиб мужчина в возрасте 50 лет, а также было повреждено несколько автозаправочных станций.

Подробнее о комбинированном ударе врага в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.

