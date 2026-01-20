В Киеве снова объявили воздушную тревогу: в чем причина

Массированный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 20 января российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками, а затем нанесли удары баллистическими ракетами. Воздушная тревога в столице была объявлена около 01:30 из-за угрозы дронов, после чего Воздушные силы сообщили о риске баллистических ударов.

Около двух часов ночи по городу было выпущено несколько залпов баллистики, в Киеве прогремели мощные взрывы.

По данным властей, разрушения зафиксированы в Днепровском районе столицы. Попадания пришлись по нежилым зданиям, также один из дронов упал на открытой территории, где загорелись автомобили.

По состоянию на утро известно об одном пострадавшем, на место происшествия выезжала бригада скорой помощи.

Кроме того, на Левом берегу Киева возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры были переведены на автономные источники питания. Ситуация осложняется последствиями предыдущих атак и морозами.