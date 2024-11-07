В Киеве снова объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)
В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о беспилотном летательном аппарате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:20 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Донецкая область;
- Запорожская область.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:20 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Воздушные силы ВСУ, как и упоминалось выше, предупреждают об угрозе БпЛА с восточного направления.
Карта воздушных тревог
По состоянию на 09:43 в Киеве, а также ряде областей объявили отбой воздушной тревоги.
Обстрелы Украины
С начала масштабной войны российские обстрелы украинских городов и поселков стали частью реалий повседневной жизни. Агрессор активно использует различные виды оружия, среди которых ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и дроны-камикадзе. Эти атаки наносят серьезные повреждения жилым зданиям и объектам критической инфраструктуры.
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