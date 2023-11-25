В Киеве снова объявили воздушную тревогу, есть угроза баллистики

Воздушная тревога в столице и Киевской области была объявлена в 14:39. Военные призывают жителей перейти в укрытия и бомбоубежища.

"Киевская область - угроза применения баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Атака на Киев

Сегодня Киев пережил самую массовую атаку дронов-камикадзе с начала полномасштабного вторжения России. Воздушная тревога продолжалась более 6 часов. Оккупанты выпустили 75 "шахедов", силы противовоздушной обороны уничтожили 74 из них.

В столице обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. Также из-за атаки в Киеве и области были отключения света.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.