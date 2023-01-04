ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской городской электричке заработала оплата банковской картой

Новина українською →
Киев, Среда 04 января 2023 18:00
В Киевской городской электричке заработала оплата банковской картой Фото: в Киевской городской электричке заработала оплата банковской картой (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" запустила в тестовом режиме оплату проезда по городской транспортной карте, банковской карте и устройствам с NFC на 17 станциях Киевской кольцевой электрички.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Укрзализныця".

"Теперь на остановках Протасов Яр, Киев-Демеевский, Левый берег, Левобережная, Киев-Днепровский, Русановка, Троещина, Троещина-2, Почайная, Зенит, Рубежовский, Святошино, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Сырец и Вышгород с функцией бесконтактной оплаты", - говорится в сообщении.

Для того чтобы оплатить проезд, достаточно приложить банковскую карту, транспортную карту или устройство с NFC к валидатору, а чтобы подтвердить осуществление оплаты - нужно приложить транспортную карту или банковскую карту к электронному устройству, которые постепенно появятся у всех кассиров в ближайшие недели.

Кроме того, пассажиры Киевской кольцевой электрички также могут удобно покупать билеты в чат-ботах "Укрзализныци" у Viber, Telegram, Facebook Messenger или Apple Messages.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что скоро оплату за проезд в городских электричках можно будет осуществить с помощью мобильного телефона или специальной карты.

Также ранее мы писали, что после того, как в наземном транспорте Киева ввели безналичную оплату, жители столицы просят власть обеспечить оплату картой в маршрутках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця
NEWS
Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими
Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет