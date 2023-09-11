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В Киеве злоумышленник ранил полицейского во время задержания

Понедельник 11 сентября 2023 23:14
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В Киеве злоумышленник ранил полицейского во время задержания Фото: в Киеве мужчина ранил полицейского (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вечером, 11 сентября, в Киеве полицейский получил ранения при задержании вооруженного подозреваемого.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Отмечается, что инцидент произошел во время задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении. Тот напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение, однако это не помешало правоохранителю одеть на него наручники.

"Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранителю оказывается медицинская помощь", - отметили в полиции.

В Киеве злоумышленник ранил полицейского во время задержанияФото: в Киеве мужчина ранил ножом полицейского (Киев Оперативный)

Приступы на полицейских

Напомним, что в сентябре 2021 года в Ивано-Франковске мужчина напал на полицейского и нанес ему 14 ударов ножом. Тогда злоумышленник проник в квартиру 35-летнего сотрудника полиции, чтобы его обворовать. Полицейский в это время находился дома, и когда грабитель его заметил, напал с ножом.

А в октябре того же года полицейские приехали по вызову в Фастовском районе Киевской области. На месте они увидели двух пьяных мужчин - один из них напал на стражей порядка с вилами, остановить его удалось выстрелом в воздух.

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полиция Киев
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