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В Киеве построят водные переправы через Днепр на 1 млрд гривен, - Кличко

16:15 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве построят водные переправы через Днепр на 1 млрд гривен, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Киеве планируют построить комбинированные водные переправы через Днепр, а также подъездные пути к ним. Стоимость проекта составляет 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

По его словам, соответствующее решение сегодня было рассмотрено на Совете обороны столицы.

"Среди вопросов, которые рассмотрели, в частности, - реализация проекта строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним. С этой инициативой, напомню, выступило государство. И правительство приняло соответствующее постановление", - отметил Кличко.

Он добавил, что места размещения будет определять военное командование, а согласовывать - Киевская городская военная администрация.

"Город же, по рекомендации правительства, найдет средства - 1 млрд грн на этот проект", - рассказал мэр Киева.

Кроме того, на Совете обороны был рассмотрен и вопрос безопасности функционирования мостовых сооружений в столице, учитывая усиление вражеских ударов по критической инфраструктуре.

"В частности, специалисты профильных учреждений города нарабатывают дополнительные технические решения по сохранению конструкций мостовых переходов через реку Днепр. По этому вопросу заслушали предложения военных", - сообщил Кличко.

Напомним, в ночь на 27 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами.

Отметим, в результате удара был поврежден Южный мост и расположенная на нем инфраструктура метрополитена. Из-за этого движение по мосту временно перекрыли в обоих направлениях, а работу метро изменили.

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