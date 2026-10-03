В Киеве построят резервные переправы через Днепр, - Калашник

По словам министра, главным приоритетом ведомства остается усиление и защита существующих мостов, однако в качестве быстрой альтернативы в случае их повреждения рассматривается строительство насыпных дамб с понтонными переправами.

Строительство таких объектов может занять до трех месяцев. Локации уже определены, а к работам будут привлечены Министерство восстановления, Агентство восстановления, военные и столичные власти.

Созданная инфраструктура должна обеспечить минимум половину от текущей суточной нагрузки столицы в 600 тысяч автомобилей.

Подобные резервные объекты планируется строить и в других регионах страны.

"Неотложные решения - это строящиеся дамба и понтонная переправа… Эта работа уже начата. Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом критичности", - рассказал Калашник.

Кроме понтонов, в министерстве рассматривают использование быстровозводимых бетонных конструкций и сооружение тоннеля под Днепром.

Реализация таких проектов стоит десятки или сотни миллиардов гривен, поэтому ее планируется осуществлять только при поддержке международных партнеров.

"Сейчас мы можем начать искать инвестиции, искать доноров, искать международных партнеров и реализовывать то, что должно обеспечить сообщение левого и правого берега… Есть расчеты - это десятки миллиардов гривен, а иногда, когда огромные инфраструктурные объекты, - сотни. Поэтому разрешить это сейчас нет финансовой возможности. Но есть задача найти такой ресурс", - добавил министр.

В настоящее время первоочередной задачей остается недопущение поражений мостов, их защита с неба совместно с военными и быстрое восстановление в случае повреждений.