В Киеве сбивают вражеские беспилотники

О работе сил и средств противовоздушной обороны в столице стало известно около половины двенадцатого ночи.

"В столице, в Голосеевском районе работает ПВО", - рассказал мэр Киева в своем Telegram.

Кроме того, жителей столицы просят не оставлять укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером 4 ноября был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников, в частности "Шахедов", по Украине для очередной атаки.

Так, в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Около одиннадцати часов сигнал тревоги из-за "Шахедов" также раздался в Киеве. Сообщалось также о работе ПВО в Киевской области, где фиксировалась угроза БПЛА противника.