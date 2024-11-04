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В Киеве сбивают вражеские беспилотники

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в понедельник вечером 4 ноября началась боевая работа защитников неба. В сторону столицы двигались вражеские ударные беспилотники.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко.

О работе сил и средств противовоздушной обороны в столице стало известно около половины двенадцатого ночи.

"В столице, в Голосеевском районе работает ПВО", - рассказал мэр Киева в своем Telegram.

Кроме того, жителей столицы просят не оставлять укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером 4 ноября был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников, в частности "Шахедов", по Украине для очередной атаки.

Так, в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Около одиннадцати часов сигнал тревоги из-за "Шахедов" также раздался в Киеве. Сообщалось также о работе ПВО в Киевской области, где фиксировалась угроза БПЛА противника.

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