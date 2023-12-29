В Киеве увеличилось количество жертв российских обстрелов до шести

Спасатели уточнили, что тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов складского здания.

"Всего в разрушенном цехе погибли 6 человек и 8 человек спасены", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Массированная атака 29 декабря

Сегодня с ночи российские оккупанты нанесли по Украине масштабный воздушный удар с применением ракет различного типа и дронов-камикадзе "Шахед". В ВСУ сообщили, что в целом противник выпустил 158 ракет различных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Киевом сегодня сбили более 30 вражеских целей. В столице из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.