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В Киеве увеличилось количество жертв российских обстрелов до шести

Фото: в Киеве снова увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве снова увеличилось количество погибших в результате сегодняшнего масштабного воздушного удара российских террористов. Из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, таким образом число жертв выросло до шести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели уточнили, что тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов складского здания.

"Всего в разрушенном цехе погибли 6 человек и 8 человек спасены", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

 

Массированная атака 29 декабря

Сегодня с ночи российские оккупанты нанесли по Украине масштабный воздушный удар с применением ракет различного типа и дронов-камикадзе "Шахед". В ВСУ сообщили, что в целом противник выпустил 158 ракет различных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Киевом сегодня сбили более 30 вражеских целей. В столице из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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