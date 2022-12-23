В Киеве прекращают работу трамваи и троллейбусы, но есть альтернатива
Из-за дефицита электроэнергии вместо трамваев и троллейбусов на всех маршрутах курсируют автобусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал киевского городского головы Виталия Кличко.
Как отметил мэр Киева, вместо наземного электротранспорта в столице вышли на линию 222 автобуса, заменившие 38 троллейбусных маршрутов и 17 - трамвайных.
"В общей сложности сегодня на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это - весь подвижной состав, который есть в наших автопарках", - подчеркнул Кличко.
Кроме того, пассажирские перевозки обеспечивают частные перевозчики - на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов.
"Метро в Киеве работает. В настоящее время открыто 50 станций из 52. Две станции - "Гидропарк" и "Днепр" - временно закрыты", - заметил городской голова.
И добавил, что 20 декабря в столице были открыты станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности", закрытые с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.
После обстрелов 16 декабря РБК-Украина сообщало, что в столице вместо метро и наземного электротранспорта были пущены автобусы.
А 20 декабря утром в киевском метрополитене произошел сбой. Причиной тому являлись резкие перепады напряжения.
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