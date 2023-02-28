RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве завтра откроют офис ОЭСР: Шмыгаль объяснил, что это даст Украине

Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль и генсек ОЭСР Матиас Корманн (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Завтра, 1 марта, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) открывает свой офис в Киеве. Это, в частности, будет способствовать восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, открытие офиса в Киеве анонсировал во время своего визита в Украину генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

"Офис позволит координировать нашу совместную работу в сфере восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине, которые помогут стать полноценным членом организации", - отметил глава Кабмина.

Шмыгаль также рассказал, что во время переговоров с Корманном обсудил детали общей работы в рамках мультидонорской платформы для помощи Украине.

При этом правительство и ОЭСР подписали соглашение об участии Украины в международном исследовании качества образования PISA 2025 года.

Стоит заметить, что Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП.

Напомним, еще в октябре стало известно, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начинает диалог по вступлению Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальПомощь УкраинеОЭСР