В Киеве завтра откроют офис ОЭСР: Шмыгаль объяснил, что это даст Украине

По его словам, открытие офиса в Киеве анонсировал во время своего визита в Украину генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

"Офис позволит координировать нашу совместную работу в сфере восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине, которые помогут стать полноценным членом организации", - отметил глава Кабмина.

Шмыгаль также рассказал, что во время переговоров с Корманном обсудил детали общей работы в рамках мультидонорской платформы для помощи Украине.

При этом правительство и ОЭСР подписали соглашение об участии Украины в международном исследовании качества образования PISA 2025 года.

Стоит заметить, что Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП.