Интересно, но некомфортно. Синоптик дала прогноз в Украине на завтра

Погода в Украине завтра, 3 февраля, будет достаточно некомфортной: ожидаются порывы ветра, снег или дождь в зависимости от региона. При этом, днем будут "плюсы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Суббота в Украине будет синоптически интересной, но некомфортной - осадки и сильный ветер. Ветер западных направлений будет достигать штормовых порывов до 15-22 м/с", - рассказала она.

Кроме того, по данным синоптика, повсюду ожидаются мокрый снег и дождь, в частности, фаза осадков будет зависеть от температуры воздуха.

Тепло днем, но на востоке свежее

Ночью 3 февраля предполагается от +1...-4 градусов, но днем потеплеет до +4...+7 градусов, разве что в восточных областях будет свежее, 0...+3 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве в ближайшую ночь и завтра утром - мокрый снег, днем - переход фазы осадков в дождь. Сильный ветер северо-западного направления, порывы до 15-20 м/с. Ночью около 0, завтра днем около +5 градусов.

Погода в феврале 2024 в Украине

Средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от 4° мороза до 2° тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

Подводя итоги погоды в январе 2024 в Киеве, синоптики рассказали, что среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве равнялась 2,6° мороза, что на 0,6° выше климатической нормы. Температурные рекорды за месяц зафиксированы не были.