В Киеве утвердили структуру нового учебного года: когда будут каникулы

В Киеве определили рекомендованную структуру 2026-2027 учебного года для школ, гимназий и лицеев. Дети начнут обучение 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента образования и науки КГГА.
Главное:
Большинство столичных школ работают по семестровой системе. Поэтому рекомендуется провести первый семестр с 1 сентября по 23 декабря 2026 года, а второй - с 11 января по 28 мая 2027 года.
Школам рекомендуют установить следующие даты каникул:
Для первоклассников предусмотрены еще одни, дополнительные каникулы - с 15 по 21 февраля.
28 мая в школах рекомендуют провести "Последний звонок". После этого учебный год для школ не обязательно завершится сразу.
С 31 мая по 30 июня школы смогут проводить занятия и другие мероприятия, направленные прежде всего на преодоление образовательных потерь.
Это могут быть дополнительные и компенсаторные занятия, индивидуальные и групповые консультации, обучающие экскурсии, проектная деятельность и работа "образовательных кружков".
В КГГА объясняют, что такие кружки должны помочь школьникам наверстать пропущенное, углубить знания и развивать исследовательские навыки.
В то же время, окончательный формат обучения будет зависеть от ситуации с безопасностью. Структура учебного года и форма обучения (очная, дистанционная) могут корректироваться в зависимости от ситуации.
Отдельное внимание в новом учебном году планируется уделять детям, которые из-за полномасштабной войны находятся за пределами Украины. Для них в столичных школах предусмотрен украиноведческий компонент, который должен помочь сохранять связь с украинским языком, культурой и историей.
Также в КГГА рекомендуют школам уделять внимание психологической поддержке и ментальному здоровью педагогов.
Напомним, учебный год 2026-2027 в Украине начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2027 года. В то же время конкретные даты завершения обучения, последнего звонка и летних каникул будут определять сами учебные заведения с учетом ситуации с безопасностью.
РБК-Украина также рассказывало, сколько детей пойдут в школы и сады в Киеве в этом году.