В Киеве задержали проректора НУБИП Украины на взятке. Помогал избежать мобилизации

В Киеве задержали проректора университета при получении 2 тысяч долларов. За эти деньги он обещал помощь военнообязанному во поступлении в аспирантуру, что автоматически освобождало от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины (НУБИП Украины) и о проректоре Валерии Ищенко.
По данным следствия, мужчина по просьбе своего знакомого из Харькова, который хотел поступить в аспирантуру дневной формы обучения для получения отсрочки от мобилизации, обратился к проректору университета с вопросом о процедуре поступления в аспирантуру университета.
"Проректор сообщил, что среди поступающих сейчас большая конкуренция, однако он сможет решить вопрос с членами экзаменационной комиссии, оценив свои "услуги" в 2 тысячи долларов", - говорится в сообщении.
В конце концов 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре университета на публичное управление и администрирование, и это при том, что на эти места претендовало 12 абитуриентов.
"При передаче 2 тысяч долларов США проректору университета задержали. Ему сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в отношении подозреваемого", - добавили в прокуратуре.
В Украине отсрочка от мобилизации предусмотрена исключительно для студентов дневной формы обучения. Это касается и аспирантуры.
Важно и то, что отсрочка дается тем студентам, которые получают уровень образования выше предыдущего. Эти изменения вступили в силу 18 мая.
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