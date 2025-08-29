RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве задержали поджигателей военных авто, которые хотели заработать легких денег

Фото: в Киеве задержали поджигателей военных авто (facebook.com/UA-National-Police)
Автор: Константин Широкун

В Киеве задержали подростков, которые, пытаясь заработать легких денег, поджигали авто военных. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Аналитики вычислили, что двое несовершеннолетних согласились выполнить заказ российского куратора, который связался с ними через Telegram.

Подробности дела

Сообщается, что за поджог автомобиля военнослужащего ВСУ он обещал "гонорар" в 1500 долларов.

Подростки приобрели легковоспламеняющуюся смесь и ночью подожгли внедорожник, снимая преступление на видео для отчета. В результате были повреждены моторный отсек и салон авто.

У подозреваемых были изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности. Примечательно, что обещанных денег кураторы им так и не прислали. Отмечается, что подросткам грозит до восьми лет лишения свободы.

 

Попытки поджогов авто военных

Напомним, в последнее время в разных городах Украины правоохранители задерживают поджигателей автомобилей военных.

Украинцев нанимают сотрудники российских спецслужб и обещают им денежное вознаграждение за поджог авто.

В частности, стало известно, что на Закарпатье задержали агента спецслужб РФ, который поджигал автомобили военных и Красного креста.

Кроме того, в Киеве недавно осудили мужчину, который поджег военные автомобили и отделение "Укрпочты". Он работал на спецслужбы РФ.

КиевПолиция КиеваВторжение России в Украину