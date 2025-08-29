В Киеве задержали поджигателей военных авто, которые хотели заработать легких денег

Аналитики вычислили, что двое несовершеннолетних согласились выполнить заказ российского куратора, который связался с ними через Telegram.

Подробности дела

Сообщается, что за поджог автомобиля военнослужащего ВСУ он обещал "гонорар" в 1500 долларов.



Подростки приобрели легковоспламеняющуюся смесь и ночью подожгли внедорожник, снимая преступление на видео для отчета. В результате были повреждены моторный отсек и салон авто.

У подозреваемых были изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности. Примечательно, что обещанных денег кураторы им так и не прислали. Отмечается, что подросткам грозит до восьми лет лишения свободы.