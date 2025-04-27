RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве запустили спецмаршруты к кладбищам: как будет курсировать транспорт на поминальные дни

В течение поминальных дней в Киеве будет больше троллейбусов, автобусов и трамваев (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня и на протяжении всего периода поминальных дней в Киеве организовали специальные маршруты пассажирского транспорта. На них можно удобно доехать до городских кладбищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

К каким кладбищам будут курсировать спецмаршруты

Согласно информации КГГА, специальные маршруты пассажирского транспорта к городским кладбищам будут курсировать в период поминальных дней - с 27 по 30 апреля 2025 года.

Уточняется, что основной пик перевозок приходится на сегодня - воскресенье, 27 апреля. Поэтому сейчас будет максимально задействован "дополнительный выпуск" троллейбусов, автобусов и трамваев.

В целом в течение поминальных дней дополнительный транспорт будет курсировать к таким локациям:

  • 27 апреля - на Северное, Южное, Лесное, Соломенское, Пуща-Водицкое, Корчеватское, Святошинское, Братское и Михайловское, Мышеловское, Чапаевское, Пироговское, Совское, Городское (Берковецкое), Байковое и Военное кладбища, а также к Лукьяновскому заповеднику;
  • 28 апреля - к Мемориалу на могиле Неизвестного солдата (в парке Вечной Славы), на Дарницкое, Позняковское, Зверинецкое, Бортничанское, Выгуровское и Троещинское, Жулянское, Беличанское и Куреневское кладбища;
  • 29 апреля - на Военное, Быковнянское и Байковое кладбища;
  • 30 апреля - на Городское (Берковецкое) кладбище.

Транспорт к кладбищам сегодня, 27 апреля: список маршрутов

Северное кладбище:

  • автобус №258;
  • трамваи №8, №28, №29, №35.

Южное кладбище:

  • автобусы №740 (дополнительный), №56, №57, №120;
  • троллейбусы №11, №12, №43, №45;
  • маршрутные такси №461, №496.

Лесное кладбище:

  • автобусы №63, №77, №81, №101;
  • дополнительные автобусы №121, №122, №124, №125;
  • троллейбусы №37, №37-А;
  • трамваи №5, №22, №28, №33, №35;
  • маршрутные такси №151, №233, №240, №241, №405, №416, №434, №529, №544, №555, №590.

Лукьяновский заповедник:

  • троллейбусы №16, №19, №23;
  • автобус №50;
  • маршрутные такси №166, №439.

Соломенское кладбище:

  • автобусы №22, №69, №119;
  • троллейбусы №3, №8, №9-К, №17, №19, №30, №35, №40;
  • маршрутные такси №223, №401, №496, №499, №518.

Пуща-Водицкое кладбище:

  • автобус №30;
  • трамваи №12, №17, №19.

Корчеватское кладбище:

  • автобус №20;
  • маршрутные такси №470, №557, №567.

Святошинское кладбище:

  • автобусы №23, №56, №57;
  • троллейбус №39;
  • маршрутные такси №401, №408.

Братское и Михайловское кладбища:

  • автобус №9;
  • трамваи №1, №2;
  • маршрутные такси №188, №201, №408, №421, №461, №510.

Мышеловское кладбище:

  • автобус №52;
  • маршрутное такси №470.

Чапаевское кладбище:

  • автобусы №43, №43-К, №57;
  • маршрутное такси №567.

Пироговское кладбище - автобус №27.

Совское кладбище:

  • автобус №19;
  • маршрутные такси №205, №239.

Городское (Берковецкое) кладбище:

  • автобусы №14, №32, №90, №90-К, №103;
  • троллейбусы №4, №5, №16, №23, №26, №35;
  • маршрутные такси №166, №223.

Байковое кладбище:

  • автобусы №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;
  • троллейбусы №1, №12, №40, №42;
  • маршрутные такси №520, №539.

Военное кладбище:

  • троллейбусы №16, №19, №23, №30, №31, №35;
  • автобус №50;
  • маршрутные такси №166, №439.
 

Транспорт к кладбищам в понедельник, 28 апреля: список маршрутов

Мемориал в парке Вечной Славы:

  • автобусы №24, №25, №55;
  • троллейбус №38;
  • маршрутные такси №470, №520.

Дарницкое и Позняковское кладбища:

  • автобусы №17, №18, №42, №45, №51, №63, №115;
  • трамваи №8, №22, №27, №29;
  • маршрутные такси №407, №415, №503, №526, №529.

Зверинецкое кладбище:

  • автобусы №51, №109, №118;
  • троллейбусы №43, №43-К;
  • маршрутные такси №205, №416, №590.

Бортничанское кладбище:

  • автобус №104;
  • маршрутное такси №529.

Выгуровское и Троещинское кладбища - автобус №6.

Жулянское кладбище:

  • автобусы №75, №78;
  • маршрутные такси №461, №499.

Беличанское кладбище:

  • автобусы №97; №97-К;
  • маршрутные такси №200-К, №202, №408.

Куреневское кладбище:

  • троллейбусы №6, №18, №25, №28, №33;
  • маршрутные такси №518, №525.
 

Транспорт к кладбищам во вторник, 29 апреля: список маршрутов

Военное кладбище:

  • троллейбусы №16, №19, №23, №30, №31, №35;
  • маршрутные такси №166, №439.

Быковнянское кладбище - автобусы №11, №11-Д.

Байковое кладбище:

  • автобусы №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;
  • троллейбусы №1, №12, №40, №40-К, №42;
  • маршрутные такси №520, №539.

Как доехать до кладбища 29 апреля (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Транспорт к кладбищам в среду, 30 апреля: список маршрутов

В среду, 30 апреля, доехать общественным транспортом в рамках спецмаршрутов можно будет до Городского (Берковецкого) кладбища:

  • автобусами №14, №32, №90, №90-К, №103;
  • троллейбусами №4, №5, №16, №23, №26, №35;
  • маршрутными такси №166, №223.

Как доехать до Городского кладбища 30 апреля (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали о Светлой неделе после Пасхи - почему она особенная и что запрещено.

Читайте также о самых важных днях и церковных праздниках весной по новому календарю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевТролейбусПраздникиАвтобусыТрадиции