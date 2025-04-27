В Киеве запустили спецмаршруты к кладбищам: как будет курсировать транспорт на поминальные дни

К каким кладбищам будут курсировать спецмаршруты
Согласно информации КГГА, специальные маршруты пассажирского транспорта к городским кладбищам будут курсировать в период поминальных дней - с 27 по 30 апреля 2025 года.
Уточняется, что основной пик перевозок приходится на сегодня - воскресенье, 27 апреля. Поэтому сейчас будет максимально задействован "дополнительный выпуск" троллейбусов, автобусов и трамваев.
В целом в течение поминальных дней дополнительный транспорт будет курсировать к таким локациям:
- 27 апреля - на Северное, Южное, Лесное, Соломенское, Пуща-Водицкое, Корчеватское, Святошинское, Братское и Михайловское, Мышеловское, Чапаевское, Пироговское, Совское, Городское (Берковецкое), Байковое и Военное кладбища, а также к Лукьяновскому заповеднику;
- 28 апреля - к Мемориалу на могиле Неизвестного солдата (в парке Вечной Славы), на Дарницкое, Позняковское, Зверинецкое, Бортничанское, Выгуровское и Троещинское, Жулянское, Беличанское и Куреневское кладбища;
- 29 апреля - на Военное, Быковнянское и Байковое кладбища;
- 30 апреля - на Городское (Берковецкое) кладбище.
Транспорт к кладбищам сегодня, 27 апреля: список маршрутов
Северное кладбище:
- автобус №258;
- трамваи №8, №28, №29, №35.
Южное кладбище:
- автобусы №740 (дополнительный), №56, №57, №120;
- троллейбусы №11, №12, №43, №45;
- маршрутные такси №461, №496.
Лесное кладбище:
- автобусы №63, №77, №81, №101;
- дополнительные автобусы №121, №122, №124, №125;
- троллейбусы №37, №37-А;
- трамваи №5, №22, №28, №33, №35;
- маршрутные такси №151, №233, №240, №241, №405, №416, №434, №529, №544, №555, №590.
Лукьяновский заповедник:
- троллейбусы №16, №19, №23;
- автобус №50;
- маршрутные такси №166, №439.
Соломенское кладбище:
- автобусы №22, №69, №119;
- троллейбусы №3, №8, №9-К, №17, №19, №30, №35, №40;
- маршрутные такси №223, №401, №496, №499, №518.
Пуща-Водицкое кладбище:
- автобус №30;
- трамваи №12, №17, №19.
Корчеватское кладбище:
- автобус №20;
- маршрутные такси №470, №557, №567.
Святошинское кладбище:
- автобусы №23, №56, №57;
- троллейбус №39;
- маршрутные такси №401, №408.
Братское и Михайловское кладбища:
- автобус №9;
- трамваи №1, №2;
- маршрутные такси №188, №201, №408, №421, №461, №510.
Мышеловское кладбище:
- автобус №52;
- маршрутное такси №470.
Чапаевское кладбище:
- автобусы №43, №43-К, №57;
- маршрутное такси №567.
Пироговское кладбище - автобус №27.
Совское кладбище:
- автобус №19;
- маршрутные такси №205, №239.
Городское (Берковецкое) кладбище:
- автобусы №14, №32, №90, №90-К, №103;
- троллейбусы №4, №5, №16, №23, №26, №35;
- маршрутные такси №166, №223.
Байковое кладбище:
- автобусы №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;
- троллейбусы №1, №12, №40, №42;
- маршрутные такси №520, №539.
Военное кладбище:
- троллейбусы №16, №19, №23, №30, №31, №35;
- автобус №50;
- маршрутные такси №166, №439.
Транспорт к кладбищам в понедельник, 28 апреля: список маршрутов
Мемориал в парке Вечной Славы:
- автобусы №24, №25, №55;
- троллейбус №38;
- маршрутные такси №470, №520.
Дарницкое и Позняковское кладбища:
- автобусы №17, №18, №42, №45, №51, №63, №115;
- трамваи №8, №22, №27, №29;
- маршрутные такси №407, №415, №503, №526, №529.
Зверинецкое кладбище:
- автобусы №51, №109, №118;
- троллейбусы №43, №43-К;
- маршрутные такси №205, №416, №590.
Бортничанское кладбище:
- автобус №104;
- маршрутное такси №529.
Выгуровское и Троещинское кладбища - автобус №6.
Жулянское кладбище:
- автобусы №75, №78;
- маршрутные такси №461, №499.
Беличанское кладбище:
- автобусы №97; №97-К;
- маршрутные такси №200-К, №202, №408.
Куреневское кладбище:
- троллейбусы №6, №18, №25, №28, №33;
- маршрутные такси №518, №525.
Транспорт к кладбищам во вторник, 29 апреля: список маршрутов
Военное кладбище:
- троллейбусы №16, №19, №23, №30, №31, №35;
- маршрутные такси №166, №439.
Быковнянское кладбище - автобусы №11, №11-Д.
Байковое кладбище:
- автобусы №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;
- троллейбусы №1, №12, №40, №40-К, №42;
- маршрутные такси №520, №539.
Как доехать до кладбища 29 апреля (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Транспорт к кладбищам в среду, 30 апреля: список маршрутов
В среду, 30 апреля, доехать общественным транспортом в рамках спецмаршрутов можно будет до Городского (Берковецкого) кладбища:
- автобусами №14, №32, №90, №90-К, №103;
- троллейбусами №4, №5, №16, №23, №26, №35;
- маршрутными такси №166, №223.
Как доехать до Городского кладбища 30 апреля (инфографика: kyivcity.gov.ua)