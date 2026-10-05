В Киеве запустили чат-бот для записи к врачам: как воспользоваться и какие услуги доступны

Что известно о новом сервисе

Цифровой помощник создан для того, чтобы жители и гости столицы могли в одном месте получать всю необходимую информацию о работе коммунальных медорганизаций, не тратя время на поиск контактов на разных сайтах.

Как рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, запуск медицинского чат-бота является очередным шагом в развитии цифровой экосистемы столичной медицины.

"Наша задача – сделать так, чтобы человеку не приходилось искать необходимые контакты, адреса или алгоритм действий на различных ресурсах. Чат-бот помогает быстро сориентироваться и найти нужную информацию в одном месте", – отметила она и добавила, что сервис пользуется популярностью среди жителей и гостей столицы.

В Киеве появился новый чат-бот для записи к врачу онлайн

Какие услуги и возможности доступны в чат-боте

Пользователи могут воспользоваться чат-ботом, чтобы узнать:

куда обратиться за необходимой медицинской помощью

как записаться на консультацию или обследование

какие заведения дежурят в неотложном режиме

городские медицинские программы и доступные сервисы

Кроме того, в чат-боте доступна информация:

о плановых консультациях и онлайн-запись врачам

диагностические обследования

медицинскую помощь военнослужащим, ветеранам и членам их семей

сервисы по ментальному здоровью и психологической поддержке

Также, как отметили в КГГА, параллельно с запуском чат-бота Департамент здравоохранения совместно с медучреждениями упорядочил систему электронной записи.

В частности, актуализированы и унифицированы ссылки на онлайн-запись к врачам, а также информация о доступных электронных сервисах.

Воспользоваться сервисом можно в Telegram – Онлайн-помощник ДОЗ г. Киева .