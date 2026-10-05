В Киеве запустили чат-бот для записи к врачам: как воспользоваться и какие услуги доступны

Запись к врачу, поиск нужного медосмотра или дежурной больницы в столице теперь занимает минимум времени благодаря новому медицинскому навигационному чат-боту "Онлайн-помощник ДОЗ г. Киева", созданному по инициативе Департамента здравоохранения КГГА.
Какие функции предлагает новый сервис, где его найти и как упрощает доступ к медицинской помощи, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Цифровой помощник создан для того, чтобы жители и гости столицы могли в одном месте получать всю необходимую информацию о работе коммунальных медорганизаций, не тратя время на поиск контактов на разных сайтах.
Как рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, запуск медицинского чат-бота является очередным шагом в развитии цифровой экосистемы столичной медицины.
"Наша задача – сделать так, чтобы человеку не приходилось искать необходимые контакты, адреса или алгоритм действий на различных ресурсах. Чат-бот помогает быстро сориентироваться и найти нужную информацию в одном месте", – отметила она и добавила, что сервис пользуется популярностью среди жителей и гостей столицы.
Пользователи могут воспользоваться чат-ботом, чтобы узнать:
Кроме того, в чат-боте доступна информация:
Также, как отметили в КГГА, параллельно с запуском чат-бота Департамент здравоохранения совместно с медучреждениями упорядочил систему электронной записи.
В частности, актуализированы и унифицированы ссылки на онлайн-запись к врачам, а также информация о доступных электронных сервисах.
Воспользоваться сервисом можно в Telegram – Онлайн-помощник ДОЗ г. Киева .
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