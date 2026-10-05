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В Киеве запустили чат-бот для записи к врачам: как воспользоваться и какие услуги доступны

17:40 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Анна Шиканова
Директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан (фото: kyivcity.gov.ua)

Запись к врачу, поиск нужного медосмотра или дежурной больницы в столице теперь занимает минимум времени благодаря новому медицинскому навигационному чат-боту "Онлайн-помощник ДОЗ г. Киева", созданному по инициативе Департамента здравоохранения КГГА.

Какие функции предлагает новый сервис, где его найти и как упрощает доступ к медицинской помощи, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Что известно о новом сервисе

Цифровой помощник создан для того, чтобы жители и гости столицы могли в одном месте получать всю необходимую информацию о работе коммунальных медорганизаций, не тратя время на поиск контактов на разных сайтах.

Как рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, запуск медицинского чат-бота является очередным шагом в развитии цифровой экосистемы столичной медицины.

"Наша задача – сделать так, чтобы человеку не приходилось искать необходимые контакты, адреса или алгоритм действий на различных ресурсах. Чат-бот помогает быстро сориентироваться и найти нужную информацию в одном месте", – отметила она и добавила, что сервис пользуется популярностью среди жителей и гостей столицы.

В Киеве появился новый чат-бот для записи к врачу онлайн

Какие услуги и возможности доступны в чат-боте

Пользователи могут воспользоваться чат-ботом, чтобы узнать:

  • куда обратиться за необходимой медицинской помощью
  • как записаться на консультацию или обследование
  • какие заведения дежурят в неотложном режиме
  • городские медицинские программы и доступные сервисы

Кроме того, в чат-боте доступна информация:

  • о плановых консультациях и онлайн-запись врачам
  • диагностические обследования
  • медицинскую помощь военнослужащим, ветеранам и членам их семей
  • сервисы по ментальному здоровью и психологической поддержке

Также, как отметили в КГГА, параллельно с запуском чат-бота Департамент здравоохранения совместно с медучреждениями упорядочил систему электронной записи.

В частности, актуализированы и унифицированы ссылки на онлайн-запись к врачам, а также информация о доступных электронных сервисах.

Воспользоваться сервисом можно в Telegram – Онлайн-помощник ДОЗ г. Киева .

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