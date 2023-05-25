Уникальные истории. На День Киева проведут новые бесплатные экскурсии

Фото: Экскурсии в Киеве во время войны (unsplash.com/eugenivy_now)

Киевляне и гости города ко Дню Киева смогут посетить новые бесплатные экскурсии по исторической части столицы. Посетители смогут открыть интересные места и узнать истории людей, которые с ними связаны.

В общей сложности предлагается 6 познавательных прогулок по 3 маршрутам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевгорсовета.

Новые экскурсии организовало ко Дню Киева Управление туризма и промоций и Киевский центр развития туризма. Для участия необходимо зарегистрироваться, потому что количество мест ограничено. Экскурсионные маршруты разработаны так, чтобы в случае объявления воздушной тревоги можно было перейти в ближайшие укрытия.

Экскурсия по средневековому Подолу

Во время экскурсии "Как казаки и магистрат на Подоле жили" участникам расскажут о традициях киевского самоуправления и раскроют тайны средневекового Подола.

Место встречи: Контрактовая площадь, возле фонтана "Самсон".

27 мая, суббота, 12:00. Регистрация по ссылке.

28 мая, воскресенье, 18:00. Регистрация по ссылке.

Истории древнего Кудрявца

На экскурсии "Переулками киевского Кудрявца" расскажут о летописных местах Киева и творения выдающихся киевлян – архитекторов, художников, писателей и актеров, проживавших в этой местности в разное время.

Место встречи: Львовская площадь, возле памятника Анне Ярославне.

27 мая, суббота, 15:00. Регистрация по ссылке.

28 мая, воскресенье, 15:00. Регистрация по ссылке.

Фото: Архитектура Андреевского спуска (pixabay.com)

Необычные места столицы

На экскурсии "Киев необычный – от прошлого к настоящему" предлагается открыть для себя необычные места Киева и узнать истории людей, связанных с ними.

Место встречи: напротив входа на станцию метро "Золотые Ворота".

27 мая, суббота, 18:00. Регистрация по ссылке.

28 мая, воскресенье, 12:.00. Регистрация по ссылке.

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