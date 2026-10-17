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В Киеве, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы: РФ атакует Украину ракетами и дронами

04:51 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)

Россияне в ночь на 17 октября атаковали Кривой Рог и Запорожье баллистическими ракетами, а Киев дронами. В результате обстрела в городах раздались громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и местные СМИ.

"Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - говорилось в сообщении Киевской городской военной администрации в 04:33.

В этот момент сигнал тревоги объявили в большинстве областей Украины, а Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, после чего зафиксировали ракеты в направлении Запорожья и Кривого Рога. После этого в обоих городах были слышны взрывы.

Кроме того, перед баллистикой мониторинговые каналы проинформировали о пусках крылатых ракет типа "Калибр". Впоследствии информацию подтвердили воздушные силы и написали, что ракеты залетают через Херсонскую область.

Комбинированную атаку подтвердил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Город находится под комбинированным ударом баллистических и крылатых ракет. Еще есть в воздухе", - написал он в 04:44.

Также параллельно под ударом вражеских беспилотников оказался Киев. В городе неоднократно слышались взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:51 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжает действовать в большинстве областей Украины.

Россия продолжает обстрелы

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы армия России продолжила наносить массированные удары по объектах в Украине.

Также мы писали, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед Путиным, что Россия начала массированные удары по энергетике Украины.

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