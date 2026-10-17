В Киеве, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы: РФ атакует Украину ракетами и дронами

"Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - говорилось в сообщении Киевской городской военной администрации в 04:33.

В этот момент сигнал тревоги объявили в большинстве областей Украины, а Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, после чего зафиксировали ракеты в направлении Запорожья и Кривого Рога. После этого в обоих городах были слышны взрывы.

Кроме того, перед баллистикой мониторинговые каналы проинформировали о пусках крылатых ракет типа "Калибр". Впоследствии информацию подтвердили воздушные силы и написали, что ракеты залетают через Херсонскую область.

Комбинированную атаку подтвердил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Город находится под комбинированным ударом баллистических и крылатых ракет. Еще есть в воздухе", - написал он в 04:44.

Также параллельно под ударом вражеских беспилотников оказался Киев. В городе неоднократно слышались взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:51 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжает действовать в большинстве областей Украины.