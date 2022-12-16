В Киеве вместо метро и электротранспорта будут ходить автобусы: список рейсов

В администрации сообщили, что подземные станции метро работают в режиме укрытия. Вход на станции для укрытия будет производиться только через входную группу дверей, выходная группа будет закрыта. Это нужно для мер безопасности, осуществляемых правоохранительными органами

Наземные станции метро будут закрыты, это:

"Лесная";

"Черниговская";

"Дарница";

"Левобережная".

Движение метрополитена приостановлено до конца дня.

На смену метро и электротранспорту выйдут автобусы. Они будут курсировать как по постоянным схемам, так и по дополнительными.

Ознакомиться с полным списком дополнительных рейсов можно в документе ниже: