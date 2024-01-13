RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве потушили пожар в ТЦ, есть пострадавшие

Фото: В Киеве произошел пожар в одном из ТЦ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве потушили пожар, который произошел в ТЦ "Космополит" в Соломенском районе. В результате происшествия пострадали три человека.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание на 4 этаже здания, ликвидировали пожар. Экстренные службы продолжают работать на месте", - сообщил он. 

По его словам, из здания эвакуировали около 200 человек.

Мэр также добавил, что к медикам обратилась одна пострадавшая женщина - с жалобой на отравление продуктами горения. 

"Медики ей оказали помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась", - рассказал Кличко.

Обновлено. 

Кличко сообщил, что к медикам обратились три человека. 

"К медикам сейчас обратились трое пострадавших от пожара в ТРЦ "Космополит". - Женщина и мужчина, которые там работают, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все - с жалобами на отравление продуктами горения", - заявил он. 

Мэр отметил, что медики им оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

Пожар в ТЦ "Космополит"

13 января около 16:00 в столичном ТЦ произошло возгорание на четвертом этаже здания, где находится детская комната. После этого в торговом центре объявили об эвакуации.

Пожары в Украине

В конце декабря в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Перед Новым годом в Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе. Огонь разгорелся на объекте критической инфраструктуры.

На днях в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПожар