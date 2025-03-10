В Киеве запретили эвакуацию авто во время воздушной тревоги

В столице официально запретили временное задержание и эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги. Соответствующее поручение выдал начальник Киевской городской военной администрации.

"Дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию, частных авто во время воздушной тревоги. Наконец урегулировали этот вопрос не с голоса, а в нормальном порядке", - заявил Тимур Ткаченко.

Указано в документе, что только за исключением случаев, когда размещение транспортного средства существенно препятствует движению спасательной, специальной коммунальной техники, общественного транспорта, военной техники, машин скорой медицинской помощи.

Это решение призвано избежать случаев, когда эвакуация транспорта мешает владельцам быстро добраться до укрытий во время угрозы.