В Киеве появился рекрутинговый центр Сил беспилотных систем ВСУ

В столичном Центре предоставления административных услуг "ГОТОВО!" заработал рекрутинговый центр Сил беспилотных систем (СБС). Он расположен по адресу - улица Генерала Алмазова, 11.

Отныне все желающие могут получить консультации по актуальным вакансиям, выбору военной специальности и подразделению СБС. А также проконсультироваться по вопросам подготовки военнослужащего СБС.

Рекрутинговый центр будет работать с понедельника по субботу. В частности, с 13:00 до 18:00 в понедельник, среду и пятницу. А еще с 09:00 до 13:00 во вторник, четверг и субботу.

Кроме того, собеседование можно пройти онлайн. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Сил беспилотных систем. После чего с вами свяжутся операторы СБС.

Как отмечается, рекрутинговый центр создан при поддержке сообщества "Стальная ласточка". Она объединяет гражданских и военных для общей цели - обеспечение технологического превосходства Украины.