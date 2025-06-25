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В Киеве появилась скульптура в знак благодарности воинам ТрО

Киев, Среда 25 июня 2025 18:51
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В Киеве появилась скульптура в знак благодарности воинам ТрО Фото: в Киеве появилась скульптура в знак благодарности воинам ТрО (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

25 июня в Киеве открыли артобъект "Осознание" - символ благодарности воинам Сил территориальной обороны, которые с первых дней полномасштабного вторжения присоединились к защите Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OKKO.

Скульптурная композиция рассказывает о внутренних изменениях, которые прошли украинцы после 24 февраля 2022 года - от страха и растерянности к силе, спокойствию и готовности бороться.

Артобъект состоит из двух человеческих лиц. Одно из них - перевернутое, символизирует страх и тревогу. Другое - спокойное, сосредоточенное, передает внутреннее равновесие.

Цель арт-объекта - через взаимодействие со скульптурой помочь увидеть и осознать собственные изменения, вспомнить путь от шока и растерянности к силе и единению.

Первыми этот путь прошли люди, присоединившиеся в ряды территориальной обороны.

Артобъект "Осознание" в Оболонском районе Киева (пресс-служба)

Инициатива "ОКО ЗА ОКО"

Артобъект установили в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" - совместного проекта сети АЗК ОККО и фонда компетентной помощи армии "Вернись живым". Благодаря этому проекту военные получают современную технику и вооружение.

Идея создать скульптуру в знак благодарности Силам территориальной обороны возникла во время второй волны кампании - "ОКО ЗА ОКО. Вооружим ТрО до зубов". Фонд поддержал замысел, а бизнес профинансировал его воплощение.

"Сейчас идет уже четвертая волна этой инициативы, и в рамках каждой мы вместе с "Вернись живым" обеспечиваем военных оружием, техникой, разведтехникой, автомобилями. Но мы понимаем, что поддержка - это не только о материальной помощи. Это также и глубокая, искренняя благодарность", - отметил СМО ОККО Василий Дмитрив.

По его словам, стремление было в том, чтобы запечатлеть вклад в защиту страны через искусство.

"Это благодарность всем представителям Сил территориальной обороны, кто в первые дни и до сих пор по собственному желанию стал и стоит на защите Украины. Это также и о чествовании памяти тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу", - добавил он.

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