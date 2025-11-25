В Киеве и трех областях аварийные отключения заменят на увеличенные графики, - "Укрэнерго"

Как проинформировал оператор энергосистемы, в столице, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях утром уже пришлось применять аварийные обесточивания.

В дальнейшем эти ограничения в указанных регионах будут заменены на увеличенный, по сравнению с предыдущим прогнозом, объем применения графиков почасовых отключений.

В компании уточнили, что в остальных областях - будут действовать графики объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Кроме того, во всех регионах сейчас действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Последствия ночных обстрелов

В ночь и утром враг в очередной раз осуществил массированный ракетно-дроновой удар по энергообъектам - уже шестой за последние два месяца. Из-за этого обесточивание зафиксированы в Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Киевской областях и в столице.

В "Укрэнерго" заверили, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть свет всем потребителям.

Потребление электроэнергии

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 25 ноября, по состоянию на 8:30, оно было на 2,1% выше, чем в это же время прошлого дня - в понедельник", - говорится в сообщении.

По данным компании, вчера суточный максимум был зафиксирован днем - он оказался на 2,6% больше, чем в пятницу, 21 ноября, что связывают с уменьшением объемов ограничений.

Граждан призывают экономить электроэнергию: избегать использования мощных приборов в пиковые часы и по возможности переносить энергоемкие процессы на ночь - после 22:00. Это поможет уменьшить продолжительность вынужденных отключений.

Оператор предупреждает: ситуация в энергосистеме остается переменной. Украинцам рекомендуют следить за обновлениями на сайтах и официальных страницах своего облэнерго.