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В Киеве уже почти все дома с теплом: где и почему еще нет отопления

17:21 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Анна Шиканова
В Киеве почти во всех домах уже есть отопление (фото: Getty Images)

В Киеве отопление уже почти во всех жилых домах коммунальной собственности и в социальных заведениях. Однако 1% зданий пока не подключен к теплу из-за аварий.

Подробности рассказывает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра столицы Виталия Кличко.

Глава столицы сообщил, что 99% жилых домов и 96% социальных заведений в Киеве уже с отоплением. По его словам, без тепла остаются лишь одиночные дома, где произошли аварии на теплосетях - коммунальщики сейчас их чинят.

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Что касается учреждений социальной сферы, а также зданий ОСМД и ЖСК, то их подключают по индивидуальным заявкам руководителей или жителей.

Кличко отметил, что коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы город имел все необходимые услуги, невзирая на постоянные российские атаки.

"Враг продолжает постоянными обстрелами разрушать единую энергосистему Украины - и генерацию, и передачу электричества по всей стране. В столице, как и во многих других городах, ежедневно "Укрэнерго" вводит экстренные отключения электроэнергии", - отметил мэр.

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Он добавил, что энергетики работают круглосуточно над восстановлением электроснабжения, а городские службы ремонтируют поврежденные врагом объекты, чтобы обеспечить функционирование города, предоставление необходимых сервисов жителям.

Напомним, Киев в этом году первым в Украине начал отопительный сезон - соцзаведения начали подключать еще со 16 октября, а жилые дома - со 2 ноября.

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