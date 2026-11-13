В Киеве уже почти все дома с теплом: где и почему еще нет отопления

Глава столицы сообщил, что 99% жилых домов и 96% социальных заведений в Киеве уже с отоплением. По его словам, без тепла остаются лишь одиночные дома, где произошли аварии на теплосетях - коммунальщики сейчас их чинят.

Читайте также: Отопление включено уже на 87% объектов: Корецкий назвал две причины задержек в регионах

Что касается учреждений социальной сферы, а также зданий ОСМД и ЖСК, то их подключают по индивидуальным заявкам руководителей или жителей.

Кличко отметил, что коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы город имел все необходимые услуги, невзирая на постоянные российские атаки.

"Враг продолжает постоянными обстрелами разрушать единую энергосистему Украины - и генерацию, и передачу электричества по всей стране. В столице, как и во многих других городах, ежедневно "Укрэнерго" вводит экстренные отключения электроэнергии", - отметил мэр.

Читайте также:Тепло, скважина и укрытие: как в Киеве готовят детские дома к зиме

Он добавил, что энергетики работают круглосуточно над восстановлением электроснабжения, а городские службы ремонтируют поврежденные врагом объекты, чтобы обеспечить функционирование города, предоставление необходимых сервисов жителям.