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В Киеве уже 10 пострадавших после удара. Разбор завалов продолжается

Киев, Понедельник 25 марта 2024 15:06
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В Киеве уже 10 пострадавших после удара. Разбор завалов продолжается Фото: в Киеве уже 10 пострадавших после удара баллистикой 25 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за баллистического удара по Киеву 25 марта пострадали уже 10 человек. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Уже 10 пострадавших в Печерском районе столицы. Двое из них были госпитализированы", - рассказал он.

По словам Кличко, сейчас в больнице остается одна пострадавшая, вторую - 16-летнюю девушку, уже выписали.

"Другим пострадавшим медики оказали помощь на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания", - констатировал мэр столицы.

Ракетный удар по Киеву

Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Обломки ракет упали в нескольких района столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Первоначально было известно о двух пострадавших. Затем количество раненых начало расти. Известно, что у пяти из 10 пострадавших зафиксировали острую реакцию на стресс.

Добавим, что РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами, которые запустила с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить. Этот удар РФ стал третьим по столице за последние пять дней. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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