В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих

"Всю ночь и сейчас до сих пор продолжаются поисковые работы. Сейчас в Святошинском районе еще достают погибших. Спасатели деблокировали еще троих", - отметил начальник Киевской городской военной администрации.

Сообщается, что спасатели деблокировали тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей, девушек в возрасте 10 и 13 лет.

По словам Ткаченко, по состоянию на сейчас в результате российской атаки в ночь на 31 июля погиб 31 человек.