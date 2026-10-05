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Главная » Жизнь » Общество

"Красную" и "зеленую" ветки метро в Киеве соединят автобусами

22:27 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
"Красную" и "зеленую" ветки метро в Киеве соединят автобусами Фото: киевский автобус (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Автобусы помогут киевлянам добраться до "зеленой" ветки метро от "красной". Власти запланировали новые маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности начальника Киевской МВА Андрей Ткачева в эфире телемарафона.

Автобусы соединят две ветки метро в Киеве

В Киеве планируется запустить дополнительные автобусные маршруты. Транспорт будет подвозить пассажиров в ид "красной" к "зеленой" ветви метро , говорит Ткачев.

"Сейчас просчитаны маршруты, которые будут довозить людей, живущих у "красной" ветки метро, до "зеленой", чтобы они могли уже пересесть потом на зеленую ветвь метро и добраться до другого берега", - уточнил он.

Как говорит Ткачев, в настоящее время дополнительно работают 12 транспортных средств. Также запущен новый маршрут , который дублирует "красную" ветку метро.

Ранее РБК-Украина писала, чтов Киеве возобновили движение поездов на наземном участке зеленой ветки метро во время желтого уровня угрозы.

Кроме того, "зеленая" ветка киевского метро может возобновить движение по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но только после экспертного заключения о состоянии сооружения от ученых.

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