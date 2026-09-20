Россия атаковала Украину почти 140 дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар
В ночь на 20 сентября русские войска атаковали Украину 138 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали 138 ударными эспилотниками типа Shahed (половина из них реактивны), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Миллерово - РФ; ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский беспилотник типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские дроны. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими дронами-перехватчиками.
По его словам, Украина уже опробовала несколько разработок против реактивных "Шахедов" в реальных боях. Теперь власти хотят сделать их системным оружием.