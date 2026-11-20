В Киеве в результате ночной российской атаки поврежден ряд объектов культурного наследия и знаковых достопримечательностей. Среди них - Михайловский Златоверхий собор, мост Патона, Пейзажная аллея и здание университета имени Драгоманова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент охраны культурного наследия КГГА.
По предварительным результатам обследования столицы повреждения разной степени зафиксировали на восьми объектах.
В частности, пострадал Михайловский Златоверхий собор - главный храм одноименного монастыря, воссозданный в 1997-1998 годах на месте святыни XII века, разрушенной в 1930-х годах.
Также повреждено здание Киевского городского бюро технической инвентаризации на улице Трехсвятительской, 4 - бывшая гостиница для паломников Михайловского монастыря.
Среди пострадавших объектов - главный корпус Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова, возведенный в стиле советского модернизма в 1970-х годах.
На Подоле повреждены усадьба Нечаевых, или дом Вишневского, на Контрактовой площади, 7. Это один из старейших сохранившихся жилых домов Киева, построенный в 1798 году и перестроенный в 1860 году. Он пережил большой подольский пожар в 1811 году.
Кроме того, взрывная волна повредила остекление помещений Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, расположенного у монумента "Родина-мать".
Повреждение также было зафиксировано на Пейзажной аллее, обустроенной на месте оборонных валов Верхнего города X-XIII веков, и на мосту имени Евгения Патона через Днепр Последний был открыт для движения в 1953 году, он является памятником архитектуры, градостроительства, науки и техники местного значения.
В список пострадавших объектов вошло и здание Посольства Королевства Нидерландов в Украине на Контрактовой площади, 7.
На всех указанных объектах работают профильные службы, памятникоохранители и экспертные комиссии. Они проводят первичные обследования, фиксируют повреждения и составляют соответствующие акты. Оценка последствий атаки идет, а информацию обещают дополнять.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 20 ноября Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате ударов в столице погибли семь человек, еще 17 получили ранения, 16 пострадавших находятся в больницах. Пожары возникли в нескольких районах города, повреждения получили три моста через Днепр - Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный.
Также пострадали объекты критической инфраструктуры, в результате чего в части районов были перебои с электроэнергией, теплом и водоснабжением. Движение между берегами Днепра усложнилось, а городские власти призвали киевлян без необходимости не пользоваться частным и общественным транспортом.