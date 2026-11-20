По предварительным результатам обследования столицы повреждения разной степени зафиксировали на восьми объектах.

В частности, пострадал Михайловский Златоверхий собор - главный храм одноименного монастыря, воссозданный в 1997-1998 годах на месте святыни XII века, разрушенной в 1930-х годах.

Также повреждено здание Киевского городского бюро технической инвентаризации на улице Трехсвятительской, 4 - бывшая гостиница для паломников Михайловского монастыря.

Киевское городское бюро технической инвентаризации (фото: КГГА)

Среди пострадавших объектов - главный корпус Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова, возведенный в стиле советского модернизма в 1970-х годах.

На Подоле повреждены усадьба Нечаевых, или дом Вишневского, на Контрактовой площади, 7. Это один из старейших сохранившихся жилых домов Киева, построенный в 1798 году и перестроенный в 1860 году. Он пережил большой подольский пожар в 1811 году.

Повреждение на Контрактовой площади, 7 (фото: КГГА)

Кроме того, взрывная волна повредила остекление помещений Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, расположенного у монумента "Родина-мать".

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне (фото: КГГА)

Повреждение также было зафиксировано на Пейзажной аллее, обустроенной на месте оборонных валов Верхнего города X-XIII веков, и на мосту имени Евгения Патона через Днепр Последний был открыт для движения в 1953 году, он является памятником архитектуры, градостроительства, науки и техники местного значения.

В список пострадавших объектов вошло и здание Посольства Королевства Нидерландов в Украине на Контрактовой площади, 7.

На всех указанных объектах работают профильные службы, памятникоохранители и экспертные комиссии. Они проводят первичные обследования, фиксируют повреждения и составляют соответствующие акты. Оценка последствий атаки идет, а информацию обещают дополнять.