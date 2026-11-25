В суде отметили, что принимают необходимые меры, чтобы не допустить остановки осуществления правосудия и обеспечить надлежащее функционирование учреждения.

В то же время, участников судебных процессов и посетителей предупредили о возможных временных неудобствах и попросили с пониманием отнестись к ситуации.

Если в организации работы суда произойдут изменения, об этом сообщат на его официальном вебсайте.

Пока информации о масштабе повреждений здания и возможных изменениях в графике работы суда нет.