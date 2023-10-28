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В Киеве сильный ветер валит деревья, есть травмированные и погибший

Суббота 28 октября 2023 11:22
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В Киеве сильный ветер валит деревья, есть травмированные и погибший Фото: в Киеве сильный ветер валит деревья, есть травмированные и погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве в результате сильного ветра зафиксировано несколько случаев травмирования людей. К сожалению, есть также и погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Шевченковский район

В результате падения ветвей женщина получила травму позвоночника. Ее госпитализировали в больницу.

Также в Шевченковском районе одно из деревьев упало на человека. Врачи пытались реанимировать мужчину, но умер от полученных тяжелых травм.

В частности, есть информация о падении дерева на киоск на улице Отрадный. На момент инцидента в здании находились люди.

Берестейский проспект

На автомобиль упало дерево. Человек, находившийся в транспортном средстве, отказался от госпитализации.

Куда обращаться при падении дерева или веток:

При травме звоните по номеру 103.

Следует добавить, что оперативные подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" дежурят круглосуточно. Гражданских призывают не выходить на улицу без необходимости.

Также узнать о других последствиях непогоды в Киеве можно по ссылке.

Добавим, что синоптики предупреждали о дождях и шквалах в части северных, западных и восточных областей Украины. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на западе Украины - до 30 м/с.

Возможные отключения света

Как утверждают в ДТЭК, в Киеве в результате сильных порывов ветра возможны отключения света.

"Наши специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды", - добавили в КГГА.

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