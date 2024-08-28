В Киеве определились с основной формой обучения в учебных заведениях

Совет обороны Киева определил очную форму основной в учебных заведениях в этом учебном году. Но могут быть применены дистанционная и смешанная формы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМВА.

"Было принято решение, что основной формой обучения для всех учебных заведений будет очная форма", - говорится в сообщении.

Но в отдельных случаях также могут быть применены дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренные законодательством Украины. Обязательно при очной форме обучения должно быть гарантировано наличие укрытий, отметили в Совете обороны.

Учитывая общегосударственную ситуацию в энергетической сфере, Совет обороны поднял вопрос обеспечения всех учебных заведений независимыми источниками питания электроэнергией для обеспечения непрерывного и качественного образовательного процесса.

Напомним, постановление правительства определено, что учебный год в Украине продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации безопасности на той или иной территории.

Кроме того, педагогический совет каждого учреждения имеет право самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года в пределах утвержденных правительством дат. Каникулы в учебных заведениях должны длиться не менее 30 календарных дней. Однако их периодичность и продолжительность учебные заведения будут определять по своему усмотрению.