В Киеве вводят новые пропуска для проезда во время комендантского часа

В Киеве с 23 сентября будут действовать пропуски нового образца для проезда транспорта во время комендантского часа. Периодическое обновление – это вынужденный шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Согласно сообщению, заявки на получение пропусков необходимо подавать в Центральное управление Военной службы правопорядка или в орган, где пропуск получали предыдущие разы. В заявке следует обосновать необходимость перемещения во время комендантского часа.

После обновления пропуска старую необходимо вернуть. Руководители предприятий, организаций или учреждений, выдавших пропуск, несут персональную ответственность за состояние его хранения и использования, учет и выдачу объяснили в пресс-службе.

В КГГА отметили, что пропуска нельзя размещать под лобовым стеклом или на другом видном месте. Их необходимо предъявлять исключительно по требованию правоохранительных органов или уполномоченных лиц.

"Периодическое обновление - вынужденный шаг, чтобы пропусками могли пользоваться только те, кто действительно имеет на это основания (работники сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуры и органов государственной власти)", - добавили в КГГА.

Комендантский час

Напомним, с начала войны в феврале 2022 года в Украине действует комендантский час. Комендантский час – это запрет для населения находиться на улицах или в других общественных местах в определенное время.

На сегодняшний день комендантский час действует во всех областях Украины, кроме Закарпатской.

Во всех регионах продолжительность разная. В Киеве и области комендантский час действует с 00:00 до 05:00.