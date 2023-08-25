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В Киеве разоблачили главу ВВК: подделывал справки для выезда за границу

Фото: в Киеве разоблачили главу ВВК Подольского военкомата (ddk dn ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главу военно-врачебной комиссии Подольского ТЦК в Киеве разоблачили на коррупции. Чиновник подделывал справки для выезда мужчин за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители вручили подозрение главе ВВК Подольского военкомата в содействии незаконному выезду мужчин призывного возраста за границу. В феврале 2023 года в рамках этого уголовного дела объявили подозрение главе Оболонской ВЛК и шести врачам.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими членами схемы помогал изготавливать справки о непригодности к военной службе со снятием с учета. Это было основанием для выезда из Украины.

Стоимость фейковых документов и справок составляла от 3 до 4 тысяч долларов. К схеме были привлечены 9 человек. Они искали желающих и непосредственно изготавливали документы. Участниками схемы были работники разных медицинских учреждений столицы и члены военно-врачебных комиссий.

Правоохранители разоблачили злоумышленников во время подготовки очередного пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения взятки.

Фигурантам дела грозит от 7 до 9 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Коррупция в военкоматах

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

Кроме того, за последние месяцы в Украине увеличилось уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в военкоматах.

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КиевТЦКкоррупция