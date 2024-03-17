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В Киеве с завтрашнего дня частично ограничат движение авто в одном из районов

Киев, Воскресенье 17 марта 2024 13:21
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В Киеве с завтрашнего дня частично ограничат движение авто в одном из районов Фото: в Киеве с завтрашнего дня частично ограничат движение авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На некоторых участках Голосеевского района могут ограничить движение транспорта. Ограничения будут действовать 18-20 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В "Киевавтодоре" уточнили, что 18 и 19 марта с 08:00 до 17:00 на Столичном шоссе возможно кратковременное ограничение движения в левой полосе движения. Дорожники будут очищать разделительную полосу от пескосмета.

С 18 по 20 марта с 12:00 до 17:00 временно ограничат движение транспорта по улицам Набережно-Корчеватская, Новопироговская, Покольская и Набережно-Печерской дороге. Будут ограничивать движение в связи с ремонтом улично-дорожной сети.

Как сообщалось, в Киеве недавно отменили плату за парковку по решению суда.

Напомним, в столице запустили удобную оплату штрафов за проезд без билета - онлайн в несколько кликов.

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КГГА Киев Голосеевский район
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