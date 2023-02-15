В Киеве завтра восстановят более 40 трамвайных и троллейбусных маршрутов: список

Фото: В Киеве завтра восстановят более 40 трамвайных и троллейбусных маршрутов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В четверг, 16 февраля, в Киеве возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. В общей сложности, завтра на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского городского головы Виталия Кличко.