ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве завтра восстановят более 40 трамвайных и троллейбусных маршрутов: список

Новина українською →
Киев, Среда 15 февраля 2023 22:25
В Киеве завтра восстановят более 40 трамвайных и троллейбусных маршрутов: список Фото: В Киеве завтра восстановят более 40 трамвайных и троллейбусных маршрутов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 февраля, в Киеве возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. В общей сложности, завтра на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского городского головы Виталия Кличко.

Так, организуется работа троллейбусных маршрутов:

  • № 5 "Ул. Белицкая - ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
  • №5-Д «Просп. Свободы - ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
  • № 6 "Минский массив (Диагностический центр) - Майдан Незалежности";
  • № 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
  • № 8 "Ул. Смелянская - пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
  • № 9-К "Ул. Кадетский Гай - Дворец спорта";
  • № 11 "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – ул. Маршальская";
  • №12 "Ст. м. "Васильковская" - Железнодорожный вокзал";
  • № 14 "Ботанический сад - Железнодорожный вокзал";
  • № 17 "Пл. Космонавтов - пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
  • № 18 "Площадь Независимости – ул. Сошенко";
  • № 24 "Ул. Северная - просп. Свободы";
  • № 25 "Ст. м. "Почайна" - просп. Свободы";
  • № 26 "Просп. Свободы - ст. м. "Нивки";
  • № 27 "Ст. м. "Почайна" - зал. ст. "Киев-Волынский";
  • № 29-Д "Дарницкая площадь – жел. станция "Зенит";
  • № 30 "Ул. Милославская - ул. Кадетский Гай";
  • № 32 "Ул. Северная - ул. Сошенко";
  • № 34 "Ул. Северная - ст. м. "Почайна";
  • № 34-К "Ул. Северная - просп. С. Бандеры";
  • № 36 "Ул. Северная - ст. м. "Святошин";
  • № 37 "Ул. Милославская - ст. м. "Лесная";
  • № 37-А "Поликлиника - ст. м. "Лесная";
  • № 38 "Ст. м. "Выдубичи" – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне";
  • № 40 "Ул. Кадетский Гай - Дворец спорта";
  • № 41 "Ул. Тулузы - ст. м. "Святошин";
  • № 42 "Ул. Дегтяревская - ст. м. "Лыбидская";
  • № 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь";
  • № 44 "Ул. Северная - просп. С. Бандеры";
  • № 47 "Ул. Милославская - ст. г. "Минская";
  • № 50-К "Ул. Милославская - Дарницкая площадь".

"Также напомним, что с 13 февраля восстановлен троллейбусный маршрут №31 "Ул. Милославская - ст. м. "Лукьяновская", - добавил Кличко.

Кроме того, будет организована работа трамвайных маршрутов:

  • № 4 "Ул. Милославская - ст. Троещина-2";
  • № 8-К "Ст. м. "Позняки" - ул. П. Усенко";
  • № 11 "Ул. Иорданская - Контрактовая площадь";
  • № 12 "Контрактовая площадь - Пуща-Водица (14-я линия)";
  • № 16 "Контрактовая площадь - ст. м. "Героев Днепра";
  • № 17 "Ул. Иорданская - Пуща-Водица";
  • № 19 "Площадь Шевченко - Контрактовая площадь";
  • № 22-А "Бульвар Перова - ст. м. "Лесная";
  • № 22-К "Ул. П. Усенко - ЗЗБК";
  • № 28-Д "Ул. Милославская - ст. м. "Позняки";
  • № 29-К "Ст. м. "Бориспольская" - ул. П. Усенко";
  • № 33-А "Ул. Макаренко (ДВРЗ) - ул. П. Усенко";
  • № 35 "Ул. Сержа Лифаря - ст. м. "Лесная".

Кроме этого, продолжат работу трамвайные маршруты:

  • № 1 "Михайловская Борщаговка - ст. Старовокзальная" (возобновлено с 13.01.2023);
  • № 3 "Ст. Ромена Роллана - ст. Старовокзальная" (возобновлено с 13.01.2023);
  • № 5 "Ул. Сержа Лифаря - ст. Троещина-2" (возобновлено с 31.01.2023);
  • № 28 "Ул. Милославская - ст. м. "Лесная" (возобновлено с 31.01.2023).

Напомним, с 12 января в Киеве возобновили движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3.

Как известно, с 23 декабря из-за дефицита электроэнергии вместо трамваев и троллейбусов на всех маршрутах Киева курсировали автобусы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев тролейбус Виталий Кличко Война в Украине
NEWS
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян