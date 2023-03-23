В Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк": названа дата

"С 1 апреля возобновляем работу станции метро "Гидропарк" для пассажиров. Будет работать пока вестибюль № 1", - рассказал городской глава.

При этом он уточнил, что поезда, как и раньше, будут проезжать мимо станции "Днепр".

Мэр отметил, что "Гидропарк" будут закрывать во время воздушных тревог, поскольку станция расположена на наземной части метрополитена.

"Укрытиями для населения служат только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют по наземным участкам для безопасности пассажиров", - добавил он.