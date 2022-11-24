В Киеве возобновили водоснабжение во всех районах, но есть нюанс
Во всех районах Киева возобновили водоснабжение. Однако в некоторых зданиях может наблюдаться пониженное давление воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность", - написал он.
Так, в настоящее время у некоторых потребителей может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех, кто живет на верхних этажах многоэтажек.
При этом специалисты "Киевводоканала" делают все для скорейшей стабилизации ситуации.
Напомним, утром возобновили водоснабжение на левом берегу, а на правом планировали в первой половине дня.
Из-за последствий ракетных ударов 60% Киева оставалось без света.
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