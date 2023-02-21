В Киеве возобновили продажу бумажных qr-билетов в метро

В киевском метро устранили сбой, который произошел утром. На станциях возобновили продажу бумажных qr-билетов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.
Купить бумажные билеты для проезда в киевском метрополитене можно на всех станциях.
В КГВА напомнили доступные средства оплаты проезда в подземке:
Жителям столицы советуют при возникновении вопросов звонить на горячую линию оператора: (044) 366 55 55.
Напомним, сегодня утром в столичном метрополитене произошел сбой, а на всех станциях приостановили продажу бумажных билетов для проезда.
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