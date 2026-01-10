В Киеве восстановили электроснабжение: возвращаемся к плановым отключениям, - Минэнерго

Он проинформировал, что энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам.

По его словам, несмотря на последствия массированных атак РФ и непогоду, энергосистема Украины остается объединенной, целостной и работает параллельно с энергосистемой Европы (ENTSO-E).

Как говорит заместитель главы Минэнерго, балансировка системы обеспечивается за счет всех доступных ресурсов - собственной генерации, импорта электроэнергии, а также вынужденных мер по ограничению потребления.

"В столице за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи - из-за сложных погодных условий. По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей", - сказал Колесник.

Также он добавил, что после очередной ночной атаки РФ, сложной остается ситуация в Днепропетровской области. Сейчас в регионе обесточены 53 тысячи абонентов.

В то же время благодаря аварийно-восстановительным работам за сегодня удалось запитать более 40 тысяч потребителей.

"Самой сложной ситуация продолжает оставаться в прифронтовых и приграничных с Россией регионах, в частности в Донецкой области, где из-за постоянных вражеских ударов по сетям передачи и распределения электроэнергии вынужденно применяются аварийные отключения", - добавил заместитель главы Минэнерго.

Также Николай Колесник отметил, что на работу энергосистемы существенно повлияла и погода. В частности, ледяной дождь, мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра привели к тому, что произошли обрывы линий электропередач и дополнительные обесточивания.

По его словам, по состоянию на 16:00 из-за сложных погодных условий без электроснабжения полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях. Больше всего - в Киевской и Черниговской.