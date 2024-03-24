По земле и по воде: ТОП-5 малоизвестных украинских машин, умеющих плавать

Мало какая страна может похвастаться, что на ее заводах серийно выпускают такие непростые изделия, как амфибии – плавающие машины. Между тем, украинская промышленность имеет в своей истории целый ассортимент подобного транспорта, и сегодня мы проведем краткий обзор лишь некоторых из них.

Амфибия – это автомобиль, умеющий плавать, продолжая выполнение своей задачи по перевозке людей и грузов даже тогда, когда под колесами закончилась не только дорога, но и твердая земля.

ЛуАЗ-967 ТПК (1968 – 1989 гг.)

Не будет преувеличением сказать, что это уникальный автомобиль даже в масштабах мирового автопрома. Машина создавалась чисто для военного использования, и долго была не то чтобы секретной, но малоизвестной – о ней мало знали даже в армии. Ее назначение зашифровано в названии: ТПК – транспортер переднего края, то есть она должна была ездить, как теперь говорят, “на нуле” – в зоне непосредственного огневого контакта с противником. Поэтому машину сделали максимально низкой (1,2 м при поднятом руле), да еще с возможностью ехать в ней лежа, для чего можно было опустить "баранку" к полу.

При этом небольшой (длина 3,7 м) автомобильчик является настоящим вездеходом – имеет рекордный клиренс 28,5 см, привод 4х4, блокировку дифференциала и сверхнизкую "ползучую" передачу. Понятно, что ТПК умеет плавать, хоть и не очень быстро, потому что двигается вперед за счет так называемого гребного эффекта колес. Интересный момент – откидные и съемные борта, которые на плаву должны защищать от случайных волн, одновременно служат трапами-мостиками для выезда на болотистый берег и для преодоления окопов. А еще они играют роль канистр – внутри каждого можно хранить до 10 литров той или иной полезной жидкости. Осталось сказать, что машину серийно собирали в Луцке, но базировалась она на агрегатах обычного "Запорожца" ЗАЗ-966/968.

ДАЗ-485 БАВ (1950 – 1962 гг.)

ДАЗ – Днепропетровский автомобильный завод просуществовал всего несколько лет, но успел спроектировать, изготовить и опробовать на р. Днепр выдающийся автомобиль, который кроме самого ДАЗа потом трижды ставился на конвейер на разных заводах тогдашней большой страны. Армейская амфибия имела несколько названий – ДАЗ-485, ЗИС-485, ЗИЛ-485, БАЗ-485, БАВ (Большой Водоплавающий Автомобиль). Машина брала на палубу 3 тонны груза, уверенно и быстро шла по асфальту и проселкам. Причем для бездорожья ДАЗ имел привод на все шесть своих колес (колесная формула 6х6), лебедку, пониженную передачу в трансмиссии и систему регулирования давления в шинах для глубокого снега и слабых грунтов. На плаву амфибия развивала до 11 км/ч, имела определенную мореходность, не опасаясь морских волн в непогоду. Кстати, выпуск водоплавающего автомобиля в тогдашнем Днепропетровске прекратили из-за того, что автозавод ДАЗ переформатировали в ракетный завод, известный позже как "Южмаш".

ЛуАЗ-1901 "Геолог" (1984 г., 1999 г.)

Очень интересная машина, выпущенная в Луцке совсем малой серией, но можно сказать, что она рождалась дважды. Первый "подход" состоялся в 1984 г., когда конструкторы ориентировались на военный заказ. ЛуАЗ-1901 имел все шесть ведущих колес, причем два передних отключались от трансмиссии. Каждая ось имела самоблокирующийся дифференциал, поэтому межосевых блокировок не было. Амфибия имела заднемоторную компоновку со стандартным мелитопольским двигателем МеМЗ-967Б на 37 л.с., брала на борт 650 кг полезного груза, достигая полной массы 2,2 т. Кроме большей грузоподъемности от вышеупомянутого ТПК ее отличала более высокая средняя скорость – благодаря трем мостам. По воде машина могла передвигаться со скоростью до 5 км/ч, что вполне приемлемо для такой техники. Но армия больших заказов не сделала, ограничившись опытной серией. Спустя пятнадцать лет завод попытался продвигать эту редкую модель уже как гражданскую, дав ей имя "Геолог" и вместо "запорожского" бензинового мотора 3-цилиндровый дизель объемом 1,5 л харьковского производства. Известно, что на сегодняшний день как минимум одна из восьми выпущенных машин сохранилась в музейном состоянии.

ПТС (1961 – н.д.)

В 1960-1970-х эту большую амфибию выпускали на Луганском тепловозостроительном заводе, а спроектировали ее в Кременчуге. Автомобиль создавался для армии, долго находился на вооружении и, вероятно, остается полезным для военных и теперь – судя по тому, что и сегодня официальной информации о ПТС немного. Название расшифровывается как "плавающий транспортер средний", и в своей конструкции использует узлы и целые агрегаты артиллерийского тягача АТС-59 и танка Т-54. Машина предназначена для форсирования водных преград, в том числе протяженных (до 380 км, 12 часов на плаву), в первом эшелоне десанта. Площадь грузовой платформы 7,1 х 2,6 метра, что при грузоподъемности 10 т позволяет переправлять на ПТС-е армейские грузовики типа "Урал-375", артиллерийские системы вплоть до крупнокалиберных гаубиц, не говоря уже об личном составе – 72 бойца. Машина хорошо плавает, в том числе может преодолевать течение, а одновременная работа гусениц и пары винтов облегчает выход на неподготовленные участки берега.

ПММ "Волна-1" (1974 – 1985 гг.)

Паромно-мостовая машина – это транспортное средство в свое время выпускалось в Кременчуге. С первой попытки его даже трудно классифицировать, но после знакомства с характеристиками становится ясно, что это скорее не автомобиль, а самоходный паром. Собственно, в некоторых бумагах под таким названием он и проходит: паромная амфибия ПММ "Волна". Суть его такова. На суше это четырехосный автомобиль с колесной формулой 8х8, на платформе которого перевозится сложенное плавсредство (кстати, алюминиевое) – понтон грузоподъемностью до 42 т.

Когда машина заезжает в воду, понтон быстро и автоматически разворачивается в удобную для заезда техники плавающую платформу. В принципе, сразу после того "Волна" уже является самодостаточным средством для переправки военной техники или людей – она может своим ходом двигаться к противоположному берегу со всем, что поместилось на ее платформе. Второй вариант – сцепиться с одной или с парой таких же "коллег", чтобы удвоить или утроить грузоподъемность (до 84 – 126 т) и перевезти одним махом, например, два полноценных танка или артиллерийскую батарею вместе с тягачами. Третий способ переправы, который обеспечивает "Волна" – объединение нескольких развернутых на плаву машин в единый наплавной мост. Например, стандартизированный в тогдашней армии комбинированный самоходный понтонно-мостовой парк состоял из 24 амфибий с береговыми и переходными звеньями. Его можно было выстроить в мост грузоподъемностью 50 т длиной 260 м – и все это за каких-нибудь 30 – 40 минут и при участии только штатных экипажей машин, без привлечения саперных батальонов.

Если коротко

Техника, как видите, в Украине выпускалась серьезная, во многом актуальная и в наше время. А самое интересное здесь то, что кое-что из описанных амфибий вполне реально приобрести в частное пользование хоть сегодня. Многофункциональный малыш ТПК, выпущенный в Луцке тиражом более 8000 машин, после сокращения армий Варшавского договора в большом количестве разошелся по рукам автомобильных фанатов. Определенная их часть осела и в Украине, причем часто это были машины с минимальным пробегом в хорошем состоянии, снятые с консервации. В принципе они поддаются регистрации как автомобиль, и хотя каждый день ездить на таком не очень удобно, для поездок на природу, на рыбалку или охоту будет как раз то, что нужно.