В Киеве открылась выставка Ukraine WOW. Мы побывали на открытии и знаем, почему вам стоит сходить
Сегодня на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве открылась выставка-посвящение об Украине Ukraine WOW 2025. Впервые событие появилось в 2019 году и собрало 333 000 посетителей. Чего ожидать от выставки теперь?
РБК-Украина побывало на открытии и рассказывает, что вы сможете увидеть, услышать, а к чему - прикоснуться.
Чем удивляет Ukraine WOW 2025 Ukraine WOW 2025
Цель Ukraine WOW - погрузить посетителей в украинское наследие и историческую преемственность, которые дают нам силы для созидания будущего, говорят организаторы.
Здесь разместились более ста экспонатов и десятки интерактивных зон:
- сабля Ивана Мазепы, меч времен Киевской Руси, казацкие чаши и гетманская булава
- оригинальные старопечатные книги с упоминаниями Украины: от Боплана (1651) до Маршалла (1772)
- поезд воссоединения, в котором был подписан акт воссоединения между ЗУНР и УНР
- копии золотой пекторали и Пересопницкого Евангелия
- реплика 20-метровой казацкой чайки
- "Золотой мяч" Андрея Шевченко, статуэтки "Евровидения", Пулитцеровская премия и премия BAFTA за фильм "Камень, бумага, ножницы", платье FROLOV для Сабрины Карпентер и шляпа Руслана Багинского для Мадонны
- VR-опыты, благодаря которым можно полетать над Карпатами, Бакотой, розовыми озерами Сиваша, перенестись на сцену нового мюзикла "Ребелия"
- воссоздана хата Полины Райко
- 7-метровая декорация из спектакля "Конотопская ведьма"
Поле с более чем тысячей колосков (фото: instagram.com/ukrainewow)
Шесть редких старопечатных книг, датированных XVII и XVIII веками, на интерактивной выставке показали впервые. Уникальность изданий в том, что это важные источники информации о военном деле, быте, образовании, культуре и религии тех времен в Украине.
20-тиметровая казацкая чайка (instagram.com/ukrainewow)
Отрывки из старинных книг озвучили глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, писатель и военный Сергей Жадан, основатель шоу "Львы на джипе" и военный Андрей Лузан, волонтер Сергей Стерненко, путешественник Антон Птушкин, историк Тимоти Снайдер.
Также на выставке интерактивно можно пообщаться с нашими предками: известными полководцами, великими реформаторами, художниками и тому подобное. Поэтому если будете проходить мимо Богдана Хмельницкого, а он строго на вас посмотрит, не удивляйтесь.
Выставка посвящена фигурам прошлого, наследниками которых мы являемся (фото: instagram.com/ukrainewow)
Кроме того, на Ukraine WOW 2025 воссоздали самую популярную инсталляцию выставки 2019 года - тоннель любви возле поселка Клевань на Ровенщине. В прошлом году здесь не только кучу фотографий сделали, но и признавались в любви и даже женились.
Как посетить выставку
Ukraine WOW открыта на Киевском центральном железнодорожном вокзале, выставочное пространство на 14-м пути. Выставка будет работать с 26 сентября по 9 ноября включительно с 10:00 до 21:00.
Цены на билеты:
- полный билет для взрослого - 350 гривен
- льготный билет для школьников, студентов и пенсионеров - 200 гривен при наличии соответствующего удостоверения
Бесплатный билет могут получить:
- дети до 7 лет
- лица с инвалидностью I-III групп
- военные
- ветераны войны
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки
- члены семей павших, пленных, пропавших без вести воинов
Также можно заказать часовую экскурсию для школьников. Гид на локации предоставляется бесплатно.
Вас также может заинтересовать:
- 10 известных художников, которые прославляют Украину за рубежом
- Как планируют переименовать парк "Юность" в Киеве
- Каким был Киев в день провозглашения независимости Украины