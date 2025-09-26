В Киеве открылась выставка Ukraine WOW. Мы побывали на открытии и знаем, почему вам стоит сходить

Сегодня на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве открылась выставка-посвящение об Украине Ukraine WOW 2025. Впервые событие появилось в 2019 году и собрало 333 000 посетителей. Чего ожидать от выставки теперь?

РБК-Украина побывало на открытии и рассказывает, что вы сможете увидеть, услышать, а к чему - прикоснуться.

Чем удивляет Ukraine WOW 2025 Ukraine WOW 2025

Цель Ukraine WOW - погрузить посетителей в украинское наследие и историческую преемственность, которые дают нам силы для созидания будущего, говорят организаторы.

Здесь разместились более ста экспонатов и десятки интерактивных зон:

сабля Ивана Мазепы, меч времен Киевской Руси, казацкие чаши и гетманская булава

оригинальные старопечатные книги с упоминаниями Украины: от Боплана (1651) до Маршалла (1772)

поезд воссоединения, в котором был подписан акт воссоединения между ЗУНР и УНР

копии золотой пекторали и Пересопницкого Евангелия

реплика 20-метровой казацкой чайки

"Золотой мяч" Андрея Шевченко, статуэтки "Евровидения", Пулитцеровская премия и премия BAFTA за фильм "Камень, бумага, ножницы", платье FROLOV для Сабрины Карпентер и шляпа Руслана Багинского для Мадонны

VR-опыты, благодаря которым можно полетать над Карпатами, Бакотой, розовыми озерами Сиваша, перенестись на сцену нового мюзикла "Ребелия"

воссоздана хата Полины Райко

7-метровая декорация из спектакля "Конотопская ведьма"

Поле с более чем тысячей колосков (фото: instagram.com/ukrainewow)

Шесть редких старопечатных книг, датированных XVII и XVIII веками, на интерактивной выставке показали впервые. Уникальность изданий в том, что это важные источники информации о военном деле, быте, образовании, культуре и религии тех времен в Украине.

20-тиметровая казацкая чайка (instagram.com/ukrainewow)

Отрывки из старинных книг озвучили глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, писатель и военный Сергей Жадан, основатель шоу "Львы на джипе" и военный Андрей Лузан, волонтер Сергей Стерненко, путешественник Антон Птушкин, историк Тимоти Снайдер.

Также на выставке интерактивно можно пообщаться с нашими предками: известными полководцами, великими реформаторами, художниками и тому подобное. Поэтому если будете проходить мимо Богдана Хмельницкого, а он строго на вас посмотрит, не удивляйтесь.

Выставка посвящена фигурам прошлого, наследниками которых мы являемся (фото: instagram.com/ukrainewow)

Кроме того, на Ukraine WOW 2025 воссоздали самую популярную инсталляцию выставки 2019 года - тоннель любви возле поселка Клевань на Ровенщине. В прошлом году здесь не только кучу фотографий сделали, но и признавались в любви и даже женились.

Как посетить выставку

Ukraine WOW открыта на Киевском центральном железнодорожном вокзале, выставочное пространство на 14-м пути. Выставка будет работать с 26 сентября по 9 ноября включительно с 10:00 до 21:00.

Цены на билеты:

полный билет для взрослого - 350 гривен

льготный билет для школьников, студентов и пенсионеров - 200 гривен при наличии соответствующего удостоверения

Бесплатный билет могут получить:

дети до 7 лет

лица с инвалидностью I-III групп

военные

ветераны войны

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки

члены семей павших, пленных, пропавших без вести воинов

Также можно заказать часовую экскурсию для школьников. Гид на локации предоставляется бесплатно.