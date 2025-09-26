ua en ru
В Киеве открылась выставка Ukraine WOW. Мы побывали на открытии и знаем, почему вам стоит сходить

Пятница 26 сентября 2025 16:35
UA EN RU
В Киеве открылась выставка Ukraine WOW. Мы побывали на открытии и знаем, почему вам стоит сходить На киевском вокзале открылась выставка Ukraine WOW 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве открылась выставка-посвящение об Украине Ukraine WOW 2025. Впервые событие появилось в 2019 году и собрало 333 000 посетителей. Чего ожидать от выставки теперь?

РБК-Украина побывало на открытии и рассказывает, что вы сможете увидеть, услышать, а к чему - прикоснуться.

Чем удивляет Ukraine WOW 2025 Ukraine WOW 2025

Цель Ukraine WOW - погрузить посетителей в украинское наследие и историческую преемственность, которые дают нам силы для созидания будущего, говорят организаторы.

Здесь разместились более ста экспонатов и десятки интерактивных зон:

  • сабля Ивана Мазепы, меч времен Киевской Руси, казацкие чаши и гетманская булава
  • оригинальные старопечатные книги с упоминаниями Украины: от Боплана (1651) до Маршалла (1772)
  • поезд воссоединения, в котором был подписан акт воссоединения между ЗУНР и УНР
  • копии золотой пекторали и Пересопницкого Евангелия
  • реплика 20-метровой казацкой чайки
  • "Золотой мяч" Андрея Шевченко, статуэтки "Евровидения", Пулитцеровская премия и премия BAFTA за фильм "Камень, бумага, ножницы", платье FROLOV для Сабрины Карпентер и шляпа Руслана Багинского для Мадонны
  • VR-опыты, благодаря которым можно полетать над Карпатами, Бакотой, розовыми озерами Сиваша, перенестись на сцену нового мюзикла "Ребелия"
  • воссоздана хата Полины Райко
  • 7-метровая декорация из спектакля "Конотопская ведьма"

Поле с более чем тысячей колосков (фото: instagram.com/ukrainewow)

Шесть редких старопечатных книг, датированных XVII и XVIII веками, на интерактивной выставке показали впервые. Уникальность изданий в том, что это важные источники информации о военном деле, быте, образовании, культуре и религии тех времен в Украине.

В Киеве открылась выставка Ukraine WOW. Мы побывали на открытии и знаем, почему вам стоит сходить

20-тиметровая казацкая чайка (instagram.com/ukrainewow)

Отрывки из старинных книг озвучили глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, писатель и военный Сергей Жадан, основатель шоу "Львы на джипе" и военный Андрей Лузан, волонтер Сергей Стерненко, путешественник Антон Птушкин, историк Тимоти Снайдер.

Также на выставке интерактивно можно пообщаться с нашими предками: известными полководцами, великими реформаторами, художниками и тому подобное. Поэтому если будете проходить мимо Богдана Хмельницкого, а он строго на вас посмотрит, не удивляйтесь.

Выставка посвящена фигурам прошлого, наследниками которых мы являемся (фото: instagram.com/ukrainewow)

Кроме того, на Ukraine WOW 2025 воссоздали самую популярную инсталляцию выставки 2019 года - тоннель любви возле поселка Клевань на Ровенщине. В прошлом году здесь не только кучу фотографий сделали, но и признавались в любви и даже женились.

Как посетить выставку

Ukraine WOW открыта на Киевском центральном железнодорожном вокзале, выставочное пространство на 14-м пути. Выставка будет работать с 26 сентября по 9 ноября включительно с 10:00 до 21:00.

Цены на билеты:

  • полный билет для взрослого - 350 гривен
  • льготный билет для школьников, студентов и пенсионеров - 200 гривен при наличии соответствующего удостоверения

Бесплатный билет могут получить:

  • дети до 7 лет
  • лица с инвалидностью I-III групп
  • военные
  • ветераны войны
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки
  • члены семей павших, пленных, пропавших без вести воинов

Также можно заказать часовую экскурсию для школьников. Гид на локации предоставляется бесплатно.

Киев
Новости
