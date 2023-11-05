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Избиение пограничника в Киеве. Прокуратура расследует поведение полиции

Киев, Воскресенье 05 ноября 2023 14:50
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Избиение пограничника в Киеве. Прокуратура расследует поведение полиции Фото: прокуратура расследует поведение полиции из-за избиения военного в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Прокуратура начала расследование инцидента с избиением пограничника в отделении полиции в Киеве. В рамках дела проверят, были ли действия полиции законными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Facebook.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий в отношении военнослужащего со стороны работников полиции", - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 365 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий.

Прокуратура добавляет, что в рамках дела будут проработаны записи камер видеонаблюдения в Шевченковском управлении полиции.

Что известно об инциденте

Напомним, в сети опубликовали видео, где заметно, на котором зафиксировано жестокое обращение полицейских с военным. В соцсетях утверждают, что полицейские задержали бойца в районе железнодорожного вокзала в Киеве и привезли в отделение, где избили.

Полиция уверяет, что военный-пограничник нарушал комендантский час и якобы в пьяном состоянии устроил конфликт. Поэтому его доставили в участок.

Спикер пограничной службы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина подтвердил, что военный приехал в Киев на обследование, поскольку получил на фронте контузию. На момент инцидента пограничник возвращался в место расположение.

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Киев полиция Прокуратура
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