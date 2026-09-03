"Отважная девушка": на Киевстар ТВ стартовал детективный сериал о полиции

На платформе Киевстар ТВ состоялась эксклюзивная онлайн-премьера Original-сериала "Отважная девушка". Это четырехсерийная детективная мелодрама уже доступна для просмотра и открывает сезон новых Originals-премьер платформы.

Что известно об этом сериале, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевстар ТВ.

Что известно о сериале "Отважная девушка"

"Отважная девушка" стала первой из трех новых Originals-историй, которые выйдут на Киевстар ТВ этой осенью. Сериал объединяет напряженную детективную линию с историей выбора между профессиональной обязанностью и чувствами.

В центре сюжета – 25-летняя Евгения Марчук (актриса Анастасия Нестеренко), оперативница одного из центральных отделов киевской полиции, которую считают одной из лучших в своем подразделении.

Она пришла в профессию по призванию: владеет несколькими иностранными языками, хорошо ориентируется в современных технологиях и не привыкла отступать перед сложными задачами.

Все меняется, когда во время опасного задания под прикрытием в жизни Евгении появляется первая любовь. Теперь ей придется не только проделать важную операцию, но и справиться с чувствами, к которым она не была готова.

Главную роль Евгении Марчук исполнила Анастасия Нестеренко. Также в сериале сыграли Александр Соколов, Татьяна Злова, Ирина Рождественская, Екатерина Школа, Максим Рягин и другие украинские актеры.

Как смотреть фильмы на платформе

Где можно посмотреть Киевстар ТВ:

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Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров – для просмотра достаточно авторизироваться по своему номеру телефона.

О Киевстар ТВ

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов.

Платформа включает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация по этой ссылке.