В Киеве велосипедист стрелял по авто ветеранки: пуля едва не попала в ребенка

Что произошло

По словам Виктории, инцидент произошел около 20:00, когда она возвращалась с ребенком из магазина. Вблизи рынка она увидела велосипедиста, который агрессивно вел себя и бил по чужому авто. Почти сразу раздался выстрел, а в зеркале заднего вида она увидела, как неизвестный стреляет по ее машине.

"Прошу ребенка пригнуться и выбегаю к нему. Мамкин гангстер, видимо, не ожидая, что я остановлюсь, убегает на велосипеде внутрь рынка", - рассказала она.

Пуля прошла в 15 см от ребенка

Осмотрев авто, женщина обнаружила повреждения стекла. Отверстие находилось всего в 15 см от детского автокресла. Вероятно, стреляли из пневматического пистолета, похожего на "Флобер".

Отверстия от выстрелов в авто Виктории Дворецкой (фото: facebook.com/viktoria.dvorec.ka)

На вызов оперативно отреагировала полиция. Благодаря видео с камер наблюдения за час удалось установить вероятное фото нападавшего. Однако, по словам Дворецкой, даже если человека поймают, ему грозит лишь штраф за мелкое хулиганство (ст. 174 КУоАП).

Проблема безнаказанности

Ветеран выразила возмущение, что подобные действия остаются практически безнаказанными, а пневматическое оружие в Украине можно легко приобрести онлайн - даже на платформах вроде "Розетки".

"Зачем оружие, которое может купить каждая обезьяна и стрелять прямо на улице? Почему государство говорит об обороте легального оружия, но не контролирует нелегальный рынок?" - подчеркнула она.

Дворецкая также подчеркнула: если бы она, защищая сына, применила свое зарегистрированное оружие, то, вероятно, сама бы оказалась под следствием.

Она обратилась в Министерство внутренних дел и к Патрульной полиции с просьбой обратить внимание на эту проблему. Также она попросила возможных свидетелей, которые ехали по проспекту Свободы в 20:00 30 июня и имеют видео с регистратора, предоставить его для идентификации нападавшего.

Кто такая Виктория Дворецкая

Виктория Дворецкая - ветеранка российско-украинской войны, волонтер, общественный деятель и руководитель инструкторского отдела благотворительного фонда "Повернись живим". Она с 2014 года активно помогает армии и занимается подготовкой инструкторов для ВСУ.

Дворецкая известна своей принципиальной позицией по защите прав военных, последовательной гражданской позицией и активным участием в публичных дискуссиях о безопасности, вооружении и реформировании сектора обороны.